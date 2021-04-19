راشيل كرم لترايسي شمعون: معقول معاشِك كسفيرة بالـ $ ما حسسك الذل ..؟!

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ردّت الاعلامية راشيل كرم على تغريدة لترايسي شمعون وكتبت:

"ست ترايسي بعيداً عن النكايات الحزبية يلي مش همي، بس معقول حضرتك مش مثلنا ما تكوني تضررتي من التلاعب بال$ ومن حجز اموالنا بالمصارف وما استفزك انو تمّ تحويل$ الى مصرف بالخارج والعالم محجوزة$؟

او معاشك ال ١٢٦١٩ $ لتموز ٢٠٢٠ كسفيرة بال$ ما حسسك الذل والعالم المخنوقة يلي همها ال١ حقها؟"

وجاء ردّ كرم على تغريدة لشمعون كتبت فيها:

"يطالب فريق رئيس الجمهورية بحقيبة وزارة العدل في الحكومة المقبلة. بعد الذي رأيناه في الأيّام الأخيرة من تجاوزات للقانون واستغلال للأمن والناس، يجب أن نحرص على ألا يقترب هذا الفريق من هذه الوزارة.

محاربة مخالفي القانون لا تكون بمخالفة القانون... "