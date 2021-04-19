توقيف لبنانيّين في سد البوشرية والمنصورية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 19 /4 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند مستديرة مار تقلا- سد البوشرية المدعو (ح.ر) برفقة زوجته (س.ر) لقيامهما بترويج المخدرات ومحاولتهما الفرار من أمام الدورية ومقاومة عناصرها. وقد ضُبط بحوزة الزوج مسدس حربي وكمية من المخدرات ومبلغ من المال.

كما أوقفت المديرية في منطقة المنصورية المدعو (م.ح) برفقة ابنه (و.ح)، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات المتبقية من الترويج، ومبالغ مالية، ودفتراً لتسجيل طلبات ومبيع المخدرات.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".