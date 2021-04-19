رسالة من سليم جريصاتي إلى ايلي الفرزلي

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وجه الوزير السابق سليم جريصاتي إلى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الرسالة الاتية :



" السيد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ،

بكلّ صدق :

خفّف من غلوّك، ولا تُقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنّك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ أنّ الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كلّ في دائرة اختصاصه والتزاماته.



جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعيّة الدستوريّة، ودستورنا لا يتمّ تعليقه عند كلّ مفترق أو مفصل قاسٍ من حياتنا العامة، ورئيس الجمهوريّة يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إنّ قلنا أنّه يبقى الركن إن خانتنا أركان.



أتفّهم الغضب والقلق، وهما عارمان وعميمان، إلا أنّ الإبقاء على مرجعياتنا الدستوريّة وتحصينها يمنع كلّ فوضى وكلّ ضياع.



حسناً فعلت بأنّك صححت المقاربة في تصريحك اليوم من مجلس النواب بأن أبعدت الشخصنة عن خطابك، وأنت العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفّعه وتصميمه على الإصلاح والإنقاذ رغم غدرات الزمن والظلامة التي يتعرّض لها.



أنا أثق بأنّ الزمن الأوّل لن يتحوّل عند صاحب السلالة العريقة في حياتنا الوطنيّة من أمثالك.



سليم جريصاتي"