بيان لوزير المال عن التدقيق الجنائي

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أعلن المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني في بيان انه "رداً على الكتاب الموجه من نقابة المحامين إلى وزارة المالية بتاريخ 26/03/2021 والمتعلق باستفسارات حول مراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي (forensic audit) الموقع مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez and Marsal) بتاريخ 1/9/2020، أرسلت وزارة المالية كتاباً جوابياً إلى النقابة بتاريخ 19/04/2021 متضمناً تفاصيل المراحل التي مرّ بها العقد مع الشركة المذكورة من تاريخ تفويض وزير المالية التوقيع على هذا العقد لغاية 15/04/2021".