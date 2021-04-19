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بعد موجة الحر التي تضرب لبنان ... كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

19
APRIL
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ، مع بداية الانخفاض الملحوظ والسريع في درجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ المحلي حيث يبدأ الانحسار التدريجي للغبار.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مصدرها شمال شرق افريقيا، تكون محملة بغبار ومترافقة برياح خماسينية تبلغ ذروتها نهار الاثنين على لبنان ، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها القصوى لشهر نيسان بحدود العشر درجات مع نسبة رطوبة منخفضة والتي قد تسبب باندلاع الحرائق في الغابات.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15و 24 درجة)


- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة حيت تكون فوق معدلاتها الموسمية مع ظهور الغبار في الاجواء.


الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ، مع بداية الانخفاض الملحوظ والسريع في درجات الحرارة و رياح ناشطة، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ المحلي حيث يبدأ الانحسار التدريجي للغبار.


الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة .


الخميس: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية و انخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية.


- الحرارة على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 40 كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55%
- حال البحر: منخفض الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي:761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,01
- ساعة غروب الشمس: 19,13

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