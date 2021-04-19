توضيح من المكتب الاعلامي لباسيل حول اشاعات وتركيبات اليومين الماضيين

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل البيان التالي :

سرت في اليومين الماضيين اشاعات وتركيبات صحفية تدعي ان الوزير باسيل يقايض الاميريكيبن بين عدم توقيع مرسوم الحدود البحرية رقم 6433 ورفع العقوبات المفروضة عليه.



يهم الوزير باسيل ان يوضح ان هذه الإشاعات والتركيبات والاكاذيب هي من نتاج مخيلة مطلقيها ومن عقولهم المريضة، لو كان الوزير باسيل من يقايض على السيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية او لو كان يخضع للضغوطات وللترهيب والترغيب لما وضعت عليه بالأساس عقوبات جائرة وغير مبنية اي حقائق.



فاقتضى التوضيح.