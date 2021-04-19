ريتا خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئا؟

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

ريتا آرا نلبنديان (مواليد 2002، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 17-04-2021، منزل ذويها في محلة الفنار، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 884326-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.