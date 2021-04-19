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القوات الأمريكية تدخل 24 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعدها بريف الحسكة

19
APRIL
2021
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أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، مساء الأحد، بإدخال القوات الأمريكية قافلة محملة بأسلحة وذخائر ومواد لوجستية وعدة عربات مدرعة إلى قواعدها في الشدادي بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

 

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية بريف اليعربية، حسب الوكالة، أن "قافلة مؤلفة من 24 شاحنة تابعة للاحتلال الأمريكي دخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية".

 

وبينت المصادر أن "القافلة محملة بصناديق أسلحة وذخائر وبرادات وصهاريج وتوجهت من رميلان عبر الطريق الدولي إلى القامشلي ثم إلى قواعد الاحتلال في الشدادي بالريف الجنوبي وذلك بعد نحو 4 ساعات من دخول 5 عربات مدرعة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في المنطقة".

 

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

 

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

 

وصادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.

روسيا اليوم
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