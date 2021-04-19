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عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 نيسان 2021

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 الأخبار : ايران - السعودية: مفاوضات «ايجابية» في بغداد؟

هل تُعزَل القاضية عون؟

«اليونيفيل» تتراجع: تجميد كاميرات التجسّس أسبوعاً

 

 


الديار : عشرون مليون ليرة الحدّ الأدنى للأجور لمواجهة رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والأولية
سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء قد يصل إلى مستويات مُرتفعة ومُربكة

 

 

 

 

نداء الوطن : عبود وعويدات مستاءان من "تجاوزات نجم" ولن يحضرا اجتماعها اليوم
"القضاء الأعلى" يتجه للتصعيد: نكون أو لا نكون!

 

 

 


اللواء : بيروت تحتضر.. والقضاة للاستقلال عن «السلطة الفاسدة»!
فتيل التأليف ينطفئ.. و«بطولات» غادة عون تدفع الاستقرار إلى حافة الإنفجار

 

 

 

البناء : توقعات أوروبيّة وروسيّة بالعودة للاتفاق النووي نهاية نيسان… وتفاؤل أميركيّ وإيراني / انفجار قضائيّ وانهيار اقتصادي وانتحار سياسيّ… هل ننتظر الحل الخارجيّ؟ / «القومي» يكرّم الشهداء: لحكومة إنقاذ قبل السقوط… ومجلس التعاون المشرقيّ /

 

 

 

الجمهورية : من أزمة الى أخرى .. ولا حكومة

عجز روسي وخطوط حمر أميركية

 

 

 

النهار : فصل جديد من التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة القضاء أمام الامتحان

 

 

 


the daily star: FPM-Future tensions complicate govt formation

 

 

 

l'orient le jour : Hof à « L’OLJ » : Je ne comprends pas l’objectif des dernières revendications libanaises

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