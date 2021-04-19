عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 نيسان 2021

الأخبار : ايران - السعودية: مفاوضات «ايجابية» في بغداد؟
هل تُعزَل القاضية عون؟
«اليونيفيل» تتراجع: تجميد كاميرات التجسّس أسبوعاً
الديار : عشرون مليون ليرة الحدّ الأدنى للأجور لمواجهة رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والأولية
سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء قد يصل إلى مستويات مُرتفعة ومُربكة
نداء الوطن : عبود وعويدات مستاءان من "تجاوزات نجم" ولن يحضرا اجتماعها اليوم
"القضاء الأعلى" يتجه للتصعيد: نكون أو لا نكون!
اللواء : بيروت تحتضر.. والقضاة للاستقلال عن «السلطة الفاسدة»!
فتيل التأليف ينطفئ.. و«بطولات» غادة عون تدفع الاستقرار إلى حافة الإنفجار
البناء : توقعات أوروبيّة وروسيّة بالعودة للاتفاق النووي نهاية نيسان… وتفاؤل أميركيّ وإيراني / انفجار قضائيّ وانهيار اقتصادي وانتحار سياسيّ… هل ننتظر الحل الخارجيّ؟ / «القومي» يكرّم الشهداء: لحكومة إنقاذ قبل السقوط… ومجلس التعاون المشرقيّ /
الجمهورية : من أزمة الى أخرى .. ولا حكومة
عجز روسي وخطوط حمر أميركية
النهار : فصل جديد من التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة القضاء أمام الامتحان
the daily star: FPM-Future tensions complicate govt formation
l'orient le jour : Hof à « L’OLJ » : Je ne comprends pas l’objectif des dernières revendications libanaises