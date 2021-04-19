أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

تساءلت مصادر روسية عن أصحاب التحليلات الذين دأبوا خلال سنوات وحتى قبل أسابيع عن توزيع تقارير يصفونها بالموثوقة وتتحدّث عن مسعى روسي لتسوية تقودها موسكو لحل رئاسيّ في سورية يستبعد الرئيس بشار الأسد. وقالت ها هو الاستحقاق الرئاسيّ فأين هم هؤلاء؟

خفايا

توقعت مصادر سياسية أن تنشب حرب نيابات عامة في فتح ملفات الملاحقات بجرائم ماليّة على خلفية سياسية ما لم يتوصل مجلس القضاء الأعلى إلى قرارات تنهي بصورة يقبلها الجميع الأزمة التي فجّرتها تحركات القاضية غادة عون.

اللواء : أسرار

همس

حرص رئيس حكومة سابق على اقتصار العشاء مع دايفيد هيل على عدد محدود من الشخصيات المقربة لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة!



غمز

فوجئ مقربون من مسؤول كبير بتسريب خبر اجتماعهم مع هيل في مقر السفارة الأميركية وما دار فيها من أحاديث ذات حساسية سياسية مفرطة!



لغز

قام رجل أعمال لبناني ناشط في دولة خليجية بإعداد ترتيبات زيارة رئيس الحكومة المستقيلة إلى قطر، دون توفر ضمانات كافية حول إمكانية تقديم مساعدات فورية للبنان!

نداء الوطن : خفايا

يتردد أنّ مرشحاً لتولي حقيبة خدماتية أساسية، حضر لقاء ضيقاً بمشاركة ديبلوماسي غربي بارز.

توقفت مصادر مراقبة عند استقبال رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض في دارته في بعبدا وكيل وزارة الخارجية الأميركية السفير دايفيد هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والوفد المرافق، واستبقائهم إلى مائدة العشاء الأمر الذي أصبح يتكرر مع أكثر من مسؤول أميركي رفيع المستوى.

تردد اوساط متابعة، ان الخطة الإقتصادية الانقاذية التي أعدّها أحد النواب واطلع عليها عدد من سفراء الدول الكبرى والإقليمية المؤثرة، لاقت قبولاً وإعجاباً من عدد منهم، وأبرزهم سفير دولة خليجية.