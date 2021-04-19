نـــعــــي المـــبادرات «الحكومية» واتــــصالات للتهدئة

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بعض ما جاء في مقال هيام عيد-

إرتفعت في الأيام الماضية نسبة التشاؤم في إمكان الوصول إلى تسوية ولو بالحد الأدنى، تؤمّن العودة إلى المشاورات السياسية من أجل تأليف الحكومة، وذلك على الرغم من حركة السفراء والموفدين المكوكية والسريعة بين المقرّات الرئاسية. وعادت الضبابية لتتحكّم مجدّداً بالوساطات الداخلية التي ما زالت المعبر الوحيد إلى التسوية، وفق ما ينقل وزير سابق عن مرجع سياسي ناشط على خط هذه المقرّات، إذ كشف أن الإشكال القضائي الأخير، قد جمّد كل الإتصالات على كل المستويات، وكأن قناعة قد تكرّست لدى الوسطاء أولاً بأن الأمل بات معدوماً في إمكانية أن تنتنهي الأزمة الحكومية في المستقبل المنظور.

وأكد المصدر نفسه، أن كل التحرّكات واللقاءات والزيارات والإجتماعات، وكذلك البيانات والحملات التصعيدية، ستبقى دون جدوى، إذا لم تترافق مع وعي داخلي وداخلي فقط، على وجوب تقديم تنازلات من قبل كل الأطراف، ولو حصل ذلك برعاية خارجية، من أجل إنتاج تسوية «معقولة» ...

وفي هذا السياق، أعتبر المصدر الوزاري السابق نفسه، أن الأطراف الخارجية المعنية بالوضع اللبناني، قد أبدت استعدادها للمساعدة في البحث عن مخرج جدي للأزمة الحكومية، ومن أبرز هذه الأطراف موسكو وواشنطن وطهران، وذلك إلى جانب باريس التي ما زالت تدفع باتجاه تشكيل حكومة، بصرف النظر عن مبادرتها.

وبالتالي، فإن أسباب «التعطيل» ما زالت غير مفهومة من قبل هؤلاء، وخصوصاً الإشتباكات السياسية حيناً، والمالية حيناً آخر، وبالأمس القضائية على خلفية ملفات الفساد وتهريب الأموال وحماية الودائع.

في المقابل، ووسط استمرار التصعيد السياسي، والذي بدأ يتّخذ أبعاداً بالغة الخطورة في الساعات الماضية، توقّع المصدر الوزاري السابق، أن تتركّز جهود القيادات السياسية والحزبية على اتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة التطوّرات، وخصوصاً على المستوى المعيشي فيما لو استمر التعثّر في الوساطات التي أصبحت تركّز اليوم على التهدئة، وليس على تأليف الحكومة.