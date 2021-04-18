علي حسن خليل: سنواجه قريبا أزمة رفع الدعم ويحق للشعب الثورة

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أعلن وزير المال السابق علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر" أن أخطر ما نشهده اليوم هو صورة الدولة وانهيارها والحل هو بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن كاشفاً أن عراقيل تشكيل الحكومة داخلية بسبب الاطماع الشخصية، واعتبر أن المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدل أننا أمام انهيار شامل لأركان الدولة ، وأنه حتى الناس فقدوا ثقتهم بالدولة.

وأشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أننا سنواجه قريبا أزمة رفع الدعم ويحق للشعب الثورة، وأكّد أن مبادرة الرئيس بري تنطلق من مبدأ أن لا ثلث معطل في الحكومة.