living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جمعية life Style Vision تسلم هيئة قضاء عكار بذورا زراعية

18
APRIL
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

للسنة الثانية على التوالي قامت جمعية life Style Vision وضمن حملة "أرضك إزرعها بتعطيك"، بتقديم 500 حصة بذور زراعية لـ"هيئة قضاء عكار" في التيار الوطني الحر، بدعم من النائب أسعد درغام.
وقام عضوا الجعية روبير الخولي وجوسلين جريج بتسليم منسق الهيئة في عكار طوني عاصي حصص البذور، حيث عمدت "لجنة المرأة بتوزيعها على الهيئات في البلدات لتشجيع المواطنين على الزراعة وإستغلال المساحات البور بجانب منازلهم".
ولفتت رئيسة الجمعية ريما درغام الى "أن نجاح الخطوة السنة الماضية والتي جاءت عقب جائحة كورونا لاقت تجاوبا من المواطنين الذين عمدوا الى إستثمار أراضيهم، لذلك قمنا بتكرار الخطوة هذه السنة عبر إختيار أصناف من المنتوجات المطلوبة والأساسية، مؤكدة أن ما نقوم به هو مبادرة تشجيعية لتحفيز المواطنين على الاستثمار في أراضيهم، وليكن صمودنا عبر تأمين أمننا الغذائي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout