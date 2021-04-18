جمعية life Style Vision تسلم هيئة قضاء عكار بذورا زراعية

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للسنة الثانية على التوالي قامت جمعية life Style Vision وضمن حملة "أرضك إزرعها بتعطيك"، بتقديم 500 حصة بذور زراعية لـ"هيئة قضاء عكار" في التيار الوطني الحر، بدعم من النائب أسعد درغام.

وقام عضوا الجعية روبير الخولي وجوسلين جريج بتسليم منسق الهيئة في عكار طوني عاصي حصص البذور، حيث عمدت "لجنة المرأة بتوزيعها على الهيئات في البلدات لتشجيع المواطنين على الزراعة وإستغلال المساحات البور بجانب منازلهم".

ولفتت رئيسة الجمعية ريما درغام الى "أن نجاح الخطوة السنة الماضية والتي جاءت عقب جائحة كورونا لاقت تجاوبا من المواطنين الذين عمدوا الى إستثمار أراضيهم، لذلك قمنا بتكرار الخطوة هذه السنة عبر إختيار أصناف من المنتوجات المطلوبة والأساسية، مؤكدة أن ما نقوم به هو مبادرة تشجيعية لتحفيز المواطنين على الاستثمار في أراضيهم، وليكن صمودنا عبر تأمين أمننا الغذائي".