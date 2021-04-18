living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غادة عون كل الإحترام، وباقي القضاة نحن ننتظركم.. (د. جورج حرب)

18
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الثورة الهادفة الواعية، على رأسها قضاة، ستحدث التغيير. لا شتائم ولا سباب ولا حرق دواليب، وأناس طيبون راقون وأبطال، يعرفون ما يريدون ويقومون بما يمليه الضمير... لقد تأخرنا، لكن الوقت متاح، ترددنا، لكن الظروف تسمح من جديد، والملحمة التي تسطرت البارحة بين كل أوادم لبنان والثورة، وسحب الثوار من غوغائية السفارات والدولار المالي، وسماع خطابهم الهادئ، هو ما أردنا تحقيقه منذ سنتين، لا سمعوا منا ولا سمعنا منهم وكان هدير الشارع يصم الآذان ويعمي بصيرة الجميع.  ما عجزنا كلنا عنه، حققته البارحة غادة عون، قاضية مجروحة هشمها الإعلام المأجور على مدى سنين، قاست الأمرين عندما مسّت مكتسبات المافيات، النافعة والكسارات والفيول وسلامةومكتف ...
 
أحترم هذه القاضية، وأحترم ذكاءها، فالداتا التي حصلت عليها البارحة، كنزٌ من المعلومات وتحويل الأموال والرشاوى وشراء الذمم والضمائر، كما وتمويل الحراك وكل توابعه.. نعم صدقوا، كل ذلك كان في هذا الوكر الذي استشرسوا في الدفاع عنه كما استشرست هي في اقتحامه ونجحت، فمافيا الفساد كلها تحركت لمنعها عبر دولتهم العميقة المرتشية، وفشلت... أنظروا وجوه الاعلاميين المرتشين، إسمعوا أحاديثهم كيف ستتغير، وراقبوا هاتف غادة عون واسمعوا توسلات كثر ممن افتروا عليها لقاء حفنة من الدراهم...
 
إنها مأساة الكرامات المفقودة في لبنان، وبعض أناس يستحقون بامتياز حكم قاضٍ عادلٍ نزيه، ومطرقة عدل صارم، وسجون وُجدت لأمثال هؤلاء المجرمين الفاسدين. 
 
تحية لك غادة عون... وقضاة لبنان .. لا تخافوا، فالحق وانتم ونحن أكثرية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout