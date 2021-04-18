عناوين الصحف ليوم الأحد 18 نيسان 2021

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النهار : أين يقف عون من غوغاء تيّاره المزعزع للقضاء؟

الأنباء الكويتية : الحريري العائد من موسكو يستعد لزيارة الفاتيكان.. وحزب الله يتحسب اقتصادياً

لقاءان بين باسيل وصفا.. ولا حكومة!





الديار : تشكيل الحكومة في العناية الفائقة وتلفظ أنفاسها وأزمة قضائية لم يشهد مثلها لبنان منذ حرب السنتين

قرار النائب العام عويدات لم ينفذ واستنفار قضائي كي لا تنهار السلطة القضائية كاملةً

الشرق الأوسط : «التيار» يكرر اتهام الحريري بعرقلة تشكيل الحكومة و«المستقبل» يدعوه إلى «وقف المسرحيات»

الوطن السورية : تلقى برقيات تهنئة من زعماء دول أجنبية وعربية بذكرى عيد الجلاء … الرئيس الأسد في اجتماع نوعي مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء: قانون حماية المستهلك يجب أن يكون منصّة فعالة لضبط الأسواق بما ينعكس فائدة حقيقية على الناس