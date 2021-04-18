حكومة «شم الهوا» متعثرة ولن تولد الا في القصر الجمهوري!

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الديار : بعض ما جاء في مقال كمال ذبيان-

... الرئيس سعد الحريري في اثناء وجوده في موسكو التي لم يلتق فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو على بعد امتار من الكرملين بل اقتصرت لقاءاته على رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعده لشؤون الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، وهذا ما حدث مع الحريري في زيارته الى باريس قبل اشهر فقابله الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من دون استقبال رسمي واعلام بل بيان صدر عن المكتب الاعلامي للحريري وهو الامر نفسه عندما يزور ابو ظبي وان الاستقبال الوحيد كما كان في لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



فالحريري ... ينطبق عليه القول الشعبي «شمام هوا قطاف ورد» ...

فلا يفيد «شم الهوا» الرئيس المكلف وهو لم يحصد من زياراته المكوكية شيئا طالما انه يتجاهل ملاحظات رئيس الجمهورية وهي باتت معلومة وتتلخص بأن تكون الحكومة ميثاقية ومتوازنة وصاحبة مهمة انقاذية تبدأ في معرفة اسباب هذا الانهيار لمعالجته، والمسودة التي قدمها الحريري، لا تعكس المعيار الدستوري الذي وضعه الرئيس عون الذي منذ البداية اتفق مع الرئيس المكلف على شكل الحكومة ولم يكن يطرح ما يعرقل الولادة وقد نفى مرات عدة ما كان يقال ويسرب بأنه يريد الثلث الضامن في الحكومة ليتبين ان الحريري يسعى له ولكن بأسلوب اخر اي بالحصول على النصف زائدا واحدا في الحكومة التي رست على 24 وزيرا بعد مبادرات واتصالات داخلية لحلحة العقد.

وترى مصادر سياسية في موقع المعارضة للنظام السياسي بأكمله بأن لا حل في ظل هذا الوباء الطائفي والمذهبي المصاب به اولا المواطن اللبناني الذي اقنعه زعيمه الطائفي بأن خصمه السياسي هو من تسبب له في مصائبه ويقدم نفسه ملاكا أليس هذا ما يعلنه يوميا من تسلموا مواقع المسؤولية في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف وانسحاب القوات السورية في تجهيل الفاعل.

فالمسألة متوقفة على المساءلة والمحاسبة وقد فتح الرئيس عون ملف التدقيق المالي الجنائي، ولن يقفله كما تقول اوساط، وهنا بيت القصيد لان من اسقط حكومة حسان دياب الذي بادرت الى هذا التدقيق وعادت بالحريري رئيسا مكلفا، لن تقبل ان يكون من مهام الحكومة هذا التدقيق لمعرفة اين هدر مبلغ 85 مليار دولار، ولمن صرف وهو من اموال المودعين اذ تنقل هذه الاوساط ان الصدام هو من صلب المبادرة الفرنسية واحد بنود الاصلاح الذي هو مطلب الشعب اللبناني كما مراكز القرار الاقليمي والدولي وكشرط المساعدة.

فالحكومة لن تولد الا في القصر الجمهوري مهما زاد الرئيس الحريري من «شم الهوا» يخطئ اذا اعتبر بأنه يستهلك الوقت وسيبقى رئيسا مكلفا حتى نهاية العهد الذي لن يقبل الرئيس عون وفق الاوساط بان يستمر تعليق تشكيل الحكومة الى ما لا نهاية.

ولم يعط الدستور مهلة محددة للرئيس المكلف للتأليف وهذه ثغرة وقع فيها من كانوا في الطائف فكما لم يعطوا مهلة للرئيس المكلف فإنهم ايضا لم يمنحوا مهلة لرئيس الجمهورية بالدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لحسابات طائفية لانه النظام السياسي.