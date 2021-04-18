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نائب "القوات" جوزف إسحق : مسلسل الأزمات المفتعلة لا تنتهي .. آخرها أزمة تعديل المرسوم 6433

18
APRIL
2021
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الأنباء الكويتية : رأى عضو تكتل الجمهورية القوية نقيب المهندسين السابق النائب جوزف اسحق، أن "إناء العهد وحلفائه"، لم ينضح الا بما فيه من مصالح شخصية ... ومن تغطية غير محدودة وغير مشروطة لأجندة السلاح الايراني، التي أطاحت بكامل مقومات الدولة، وعزلت لبنان عربيا ودوليا، وأغرقت اللبنانيين في مستنقع الفقر والجوع والعوز، ناهيك عن مسلسل الأزمات المفتعلة التي لا تنتهي، والتي كان آخرها أزمة تعديل المرسوم 6433 المعني بترسيم الحدود البحرية.

 

وردا على سؤال، اعتبر اسحق أن كل ما نشهده من حراك ديبلوماسي عربي وغربي باتجاه لبنان، لن يؤدي الى أي نتيجة، في ظل تعنت فريق العهد وإصراره على تشكيل حكومة محاصصة سياسية وحزبية، مؤكدا بالتالي أن لا خلاص للبنان واللبنانيين، إلا برحيل السلطة عبر انتخابات نيابية، مبكرة كانت، أم في موعدها الدستوري.

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