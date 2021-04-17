الخبير القانوني محمد الجسر: لا يمكن لقرار عويدات إلغاء دور مدعي عام جبل لبنان

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كتب المحامي والخبير القانوني الأستاذ محمد الجسر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي:

"المحامي العام هو مساعد يعمل تحت إشراف النائب العام و وفقا لتوجيهاته.

هذا مبدأ عام، لا يجوز مخالفته او تعديله.

قرار عويدات بشأن توزيع الملفات على محامين عامين ملحقين بالنائب العام لجبل لبنان لا يلغي وجود نائب عام يرأس المحامين العامين التابعين لدائرته. كما انه لا يلغي سلطة النائب العام بتولي التحقيق في اية قضية باشر احد المحامين العامين المذكورين التحقيق فيها.

و القول خلاف ذلك يؤدي الى إعطاء النائب العام التمييزي صلاحية إيقاف قاض عن العمل و منعه من مباشرة المهام الموكلة إليه بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة."