ندى أندروس : وين القضاة الشرفاء مما يحصل اليوم؟

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كتبت الإعلامية في قناة ال LBC ندى أندروس عزيز على صفحتها على الفاسبوك ما يلي :"

من #١٧_تشرين بدأت الثورة على منظومة المال والميليشيات وعلى القضاء الفاسد ومصرف لبنان والمصارف. مش مطلوب تحبوا غادة عون ولكن اذا قدرت تكشف السارقين ويللي تلاعبوا بالليرة ويللي فقروا كل الشعب، حطوا عواطفكم على جنب ودعموا القضاء النظيف بوجه مافيا القضاء والمال والميليشيات.

بناء الدولة يقوم على القضاء النظيف. وين القضاة الشرفاء مما يحصل اليوم؟ ليش ساكتين عن حقوق اللبنانيين؟ اين المنادون باسقاط نظام الفساد والسرقة؟ اين المؤثرون في الرأي العام من سياسيين وأحزاب وغيرهم؟ أم أن المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الحرامي ما هي الا شعارات للمزايدة؟

#غادة_عون "