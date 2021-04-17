living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"يلي بدو يزعل يزعل"! كيف علقت وزيرة العدل على ما جرى بالأمس؟!

17
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود أن "دعيت اليوم لاجتماع طارئ لأن ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع و"يلي بدو يزعل يزعل"".

وأكدت نجم، بعد الاجتماع الذي دعت له وعقد بالوزارة على خلفية ما قامت به القاضية غادة عون امس، أن "لا أنصّب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات".

وقالت: "القضاء يظهر منقسما امام الناس وهذا ما نرفضه".

واعتبرت نجم ان "الموضوع يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين، سائلة: "كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح فيما هو منحاز لجهة سياسية؟".

وشددت نجم على ان "هناك مرجع في القانون وهو هيئة التفتيش القضائي وطلبت أن يضع يده على كامل هذا الملف بكل تداعياته وجوانبه لأن "بكفي بهدلة" وأن يقول إن كان هناك قاض فاسد او غير فاسد وعلى القضاء ان ينتفض على ذاته وهو يعاني كسائر اللبنانيين من تداعيات الازمة".

وقالت: "هناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية والمعالجة لا تحصل في الإعلام بل عبر المؤسسات وواقع القضاء في لبنان أصبح صعباً جداً ولم أترك كتاباً إلاّ ورفعته لكنّ المشكلة هي في النظام والأشخاص فيه".

ورأت نجم أن "تصريف الاعمال غير كاف في المرحلة الراهنة"، مضيفة: "لن أكون شاهدة زور على اهتراء القضاء، ولم آتِ لإنقاذ أفرقاء سياسيين".

ودعت نجم "النائب جورج عدوان الإسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء فوراً"، مضيفة: "وقعت التشكيلات القضائية واحلتها الى الجهات المختصة".

كما أكدت وزيرة العدل ان "قمت بما يمليه ضميري ولاشئ يكبلني وقمت بما يمليه ضميري ولاشئ يكبلني ولم يُطلَب منّي أيّ شيء في ملف القاضية غاده عون أو أيّ ملف آخر ولا يحقّ لي كوزيرة عدل اتّهام أيّ قاضٍ".

وكان الاجتماع قد عقد في وزارة العدل وضم الاجتماع في وزارة العدل رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد.

وبعد الاجتماع، رد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود على سؤال عن القرار الذي اتخذ خلال الاجتماع، قائلا "هلق بتشوفوا بعد شوي".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout