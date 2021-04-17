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أسرار الصحف ليوم السبت 17 نيسان 2021

17
APRIL
2021
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البناء


خفايا
قالت مصادر روسية إعلامية إن موسكو التي ترحّب بتولي الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة بعدما تمّ تكليفه دستورياً ومنفتحة على التعاون معه اضطرت لاستبدال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين باتصال هاتفيّ لوضع حد للمبالغة بتصوير موقفها تدخلاً في الشؤون اللبنانيّة تحت شعار القلق على سورية، متسائلة هل يعني ذلك أن الحريري جاهز للانفتاح على سورية؟

كواليس
رصدت جهات إعلاميّة ارتباكاً في الإعلام الخليجي تجاه محادثات فيينا، فقبل يومين كانت الأخبار العاجلة تعكس الذعر من تسارع الوصول إلى تفاهم، ثم عادت إلى خطابها التقليديّ بنشر أخبار توحي بفشل المحادثات والحديث عن مخاطر نشوب حرب إقليميّة لا تستطيع واشنطن البقاء خارجها.

 

الجمهورية
مرجع رئاسي أبدى ارتياحه بعد لقائه مع مسؤول غربي ووصف لقاءه بع بأنه مختلف عن اللقاءات السابقة.

قال عضو في خلية كانت تعقد إجتماعات أسبوعية مع مسؤول كبير: أشكر الله أنني قد أبعدت من أول الطريق، ولم أكن شريكاً في "حفلة الجنون" التي طيّرت البلد.

 

 اللواء

نُقل عن دبلوماسي «شرقي» أن اشتباكاً دولياً سيحصل في لبنان، بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان!


غلب على اجتماع الوسيط الأميركي هيل مع ثلاثة موفدين عونيين في عوكر، أنه استمع أكثر مما تكلم!


تُركز سفارات في لبنان على جمع معلومات عن القدرة الاستيعابية لحزب بارز في ما خص التحسب لتفلت أشد خطورة في الأسعار والدولار!

 

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