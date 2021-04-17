عناوين الصحف ليوم السبت 17 نيسان 2021

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الأخبار

تعديل قانون "السرية المصرفية": "إصلاحٌ" يُعزّز مصالح الفاسدين!

نهاية غادة عون: حزب المصرف يفوز

غادة عون... القاضية الخارجة على القانون

فوضى المرسوم البحري على الطريق نحو بعبدا

البناء

عون يضع المرسوم في كفّة مقابل تنفيذ تعهّدات هيل بتجميد "كاريش" ومعونة الخبراء

الأحلاف القاتلة الصراعات الدوليّة نحو انفجار قريب

في يوم الأسير الفلسطيني تجربة تستحق الإهتمام

الجمهورية

تزخيم خارجي للحل .. و"تطنيش" داخلي

عويدات يضع حداً للتجاوزات

"مش مهم مين جايي، المهم شو جايي يعمل"

تسهيلات حكومية للدفع إلى الهجرة أو الثورة

اللواء

تهاوي مؤسسات الدولة الواحدة: عون تتلبس دور «جيمس بوند» في عوكر!

حكاية المرسوم الحدودي: من الألغام والطموحات الى اتفاق القصر

محصلة لقاءات هيل: لا حكومة في الأفق

نداء الوطن

غادة عون... كسر وخلع

المنصة الإلكترونية ستولد "ميتة" من دون حكومة!

"بروليكس " تبدأ الإثنين العمل على "نظام العقوبات اللبنانية"

موسكو تنخرط لبنانياً: خوف من الفوضى... وشركاتها إلى بيروت!