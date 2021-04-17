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هل اسقطت واشنطن الشرط الأميركي بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة؟

17
APRIL
2021
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لفت مطلعون على زيارة هيل لـ”البناء” الى أن “الرسالة الأولى التي وجهها هي دعم واشنطن لتأليف حكومة تنجز الإصلاحات الضرورية للحصول على مساعدات البنك الدولي والمجتمع الدولي، والثانية اسقاط الشرط الأميركي الذي تمسكت به واشنطن بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة، وإن أشار هيل الى دور إيران وتدخلها في لبنان ودور حزب الله، وبالتالي فإن الاميركيين أقرب الى دعم الحريري الى رئاسة الحكومة لكونه يتوافق والرؤية الاقتصادية والشروط التي يطالب بها صندوق النقد الدولي”، ولفتت الى أن “الاميركيين يخشون من انهيار لبنان نهائياً لكي لا يسقط في أيدي حزب الله والمحور الإيراني السوري في ظل توجه حزب الله الى التكيّف مع الحصار والعقوبات على لبنان من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية في الاسواق لتعزيز صمود بيئته الشعبية ودعم بيئات شعبية وطائفية أخرى، وبالتالي إسقاط الشرط الأميركي بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة”. والحقيقة أن كيان الاحتلال مرغم للعودة الى طاولة المفاوضات بكافة الاحوال.

البناء
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