المحامي حسن بزي: اللي عم تعملو القاضية غادة عون في مواجهة رياض سلامة والمصارف والصرافين أعاد الثقة بالقضاء..

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كتب الناشط المدني والمحامي حسن عادل بزي على صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي :"

مصلحتي مهنياً راقب وما أعطي موقف من اللي صار اليوم بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان .

بس بعمري ما قبلت كون شاهد زور ولا مسح جوخ لحدا...

اللي عم تعملو القاضية غادة عون في مواجهة رياض سلامة والمصارف والصرافين أعاد الثقة بالقضاء بعدما انهارت هالثقة بفعل بعض المستزلمين للسياسيين الفاسدين.

مشكلة القاضية غادة عون جرأتها وتمسكها بقناعتها ونظافة كفها...

كتبت مرة أني ما بعرفها بالشخصي وشايفها مرة وحدة بس للأمانة ما شفت حدا بجرأتها غير شوية قضاة أحرار متل فيصل مكي ولارا عبد الصمد وزياد مكنا ومريانا عناني وغيرهم ممن قرروا مواجهة منظومة الفساد المصرفي.

تحية للريسة غادة عون ولكل قاضي حر بشوف القضاء رسالة سماوية وانسانية واخلاقية مش مجرد وظيفة للارتزاق وأخذ رضى زعماء منظومة الفساد."