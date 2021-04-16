في الشأن الحكومي.. في الشأن القضائي ..

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في الشأن الحكومي، لا جديد باستثناء اختتام الرئيس سعد الحريري زيارته لموسكو. وفيما نقل مكتبه الإعلامي تأكيد وزير الخارجية الروسية دعم موسكو لجهود الحريري في تأليف حكومة برئاسته في أسرع وقت، شدد بيان الخارجية الروسية على ضرورة الاسراع في تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية، عبر تشكيل حكومة مُهمَّة، تكنوقراط، ومقتدرة، تحظى بتأييد قوى سياسية اساسية وطائفية في البلاد، كما أكد ضرورة حل القضايا الحادة الملحة في الأجندة الوطنية على قاعدة تفاهم القوى السياسية الاساسية، ومن دون تدخلات اجنبية.



أما في الشأن القضائي، فتعميم مثير للجدل للمدعي العام التمييزي، يتعلق بالقاضية غادة عون، ولاسيما في ما يتعلق بصلاحيتها في متابعة الجرائم المالية الهامة. وقد أعربت أوساط متابعة في هذا السياق عبر الأوتيفي عن خشيتها من محاولات لسحب ملفات أساسية من يد القاضية عون، ولاسيما ما يرتبط بالتلاعب بالدولار وتحويل أموال إلى الخارج وغيرها.



واليوم، جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد بأن معركته الأساسية هي المحاسبة، وقال: أخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي وسأستمر.