أسعار جديدة للخبز

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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:



نظرا للظروف الاستثنائية، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون،

اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، بعد تخفيض نسبة أرباح الافران عند البيع مباشرة في صالاتهم، وذلك بناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:

- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 965 غرام بسعر 2.500ل.ل. (الفان وخمسمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 370 غرام بسعر 1.500 ل.ل. (ألف وخمسمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

- في الفرن إلى الموزع: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 965 غرام بسعر 2.150 ل.ل. (الفان ومائة خمسون ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 370 غرام بسعر 1.335 ل.ل. (ألف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

- من الموزع إلى المتجر: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 965 غرام بسعر 2.500 ل.ل. (الفان وخمسمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 370 غرام بسعر 1.560 ل.ل. (ألف وخمسمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 965 غرام بسعر 2.750 ل.ل. (الف وسبعمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 370 غرام

بسعر 1.750ل.ل. (الف وسبعمائة ليـرة لبنانية) كحدٍ أقصى.