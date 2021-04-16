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بيان للخارجية الروسية عن لقاء لافروف والحريري .. ماذا جاء فيه؟

16
APRIL
2021
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اعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي، أن الوزير سرغي لافروف التقى اليوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري اثناء تواجده في موسكو بزيارة عمل تلبية لدعوة رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين.

 

وجرى خلال الاجتماع تبادل معمّق للآراء حول الوضع الراهن في لبنان مع التشديد على ضرورة الاسراع في تجاوز الازمة الاقتصادية- الاجتماعية عبر تشكيل حكومة مهمة تكنوقراط مقتدرة، تحظى بتأييد قوى سياسية اساسية وطائفية في البلاد.


وأكد الجانب الروسي على موقف روسيا الثابت في صون سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ، كذلك شدد على ضرورة حل القضايا الحادة الملحة في الأجندة الوطنية على قاعدة تفاهم القوى السياسية الاساسية في لبنان ومن دون تدخلات اجنبية.


وأضاف البيان أن البحث تطرق الى الوضع الإقليمي بما فيه العمل على عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان الى ديارهم.


كما تناول الطرفان واقع وآفاق تفعيل التعاون الروسي- اللبناني ذي النفع المتبادل ، بما في ذلك تقديم مساعدات إضافية الى لبنان في محاربته انتشار فيروس كورونا.

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