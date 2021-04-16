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وئام وهاب يردّ على وزيرة الدفاع

16
APRIL
2021
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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب البيان التالي:


ردًّا على بيان وزيرة الدفاع يبدو بأن السيدة زينة عكر التي نحترم ونقدّر لم تسمع جيداً كلام الوزير وئام وهاب، بل يبدو بأن أحداً أخبرها الكلام مغلوطاً فوقعت في جملة مغالطات.

أولا: لم يقل الوزير وهاب أن وزارة الدفاع وقّعت على طلب تزويد قوات "الأندوف" بالمحروقات وهو يعرف بأن الوزارة لا علاقة لها بتزويد قوات "الأندوف" في الجولان بالمحروقات، بل قال بأن هناك تاجر هو مارون شماس يستورد لحسابه نفطاً مدعوماً ويزوّد به قوات "الأندوف" ويقبض دولار كاش ويسدّد لمصرف لبنان على أساس سعر ال ١٥٠٠ ل. ل. والوزيرة في صالوناتها تقول إذا كانت قد نسيت أن هي التي أوقفت هذا الأمر وإعادة مارون شماس الفرق للدولة.

ثانياً: لم يقل الوزير وهاب أن منشآت النفط هي التي تزوّد قوات الأندوف بالنفط المدعوم.

ثالثاً: نتمنى أن لا يكون مارون شماس أقوى من هذه الوزارات حتى تحمست الوزيرة للدفاع عنه.

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