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وزارة الصحة العامة تقوم بزيارة ميدانية لمستشفى دير القمر الحكومي

16
APRIL
2021
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قام قبل ظهر اليوم مدير عام وزارة الصحة بالإنابة الأستاذ فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات الدكتور أنطوان رومانوس والمهندس أكرم كرم ممثلا عن مجلس الإنماء والإعمار بزيارة ميدانية إلى مستشفى دير القمر الحكومي.


وكان في استقبالهم النائب الدكتور فريد البستاني و البروفسور انطوان البستاني رئيس لجنة المستشفى المكلفة رسميا من قبل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة، وشركة التعهدات وعدد من المهندسين والمشرفين على المشروع.

وقد تفقد الوفد الأعمال الجارية واستمع إلى شرح من المهندسين حول تقدم الأشغال في استكمال البناء.

وبعد كلمة ترحيب من النائب البستاني الذي وجه خلالها تحية لكل من ساهم في بناء المستشفى من الذين سبقوه، لا سيما الرهبنة المريمية التي وهبت الأرض، إلى كل أبناء الدير والشوف، ووجه تحية خاصة لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن ومدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان والدكتور أنطوان رومانوس، والمهندس أكرم كرم. كذلك تقدم النائب البستاني بتحية شكر للمساهمة الكويتية الكريمة في بناء المستشفى.

بعدها تحدث سعادة المدير العام الذي شدد على التزام الوزارة وبتوجيهات من الوزير حمد حسن، باستكمال وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي، وأثنى على التعاون مع النائب الدكتور فريد البستاني في بناء المستشفى.

ثم تحدث مدير دائرة المستشفيات الأستاذ أنطوان رومانوس الذي أبدى إعجابه بالأشغال التي تنفذ ووعد انه في وقت ليس ببعيد سيتم افتتاح القسم الأول من المستشفى.

اما رئيس لجنة مستشفى دير القمر البروفيسور أنطوان البستاني فكانت له كلمة شكر لكل المشاركين في اتمام الأعمال لكي يصبح اخيرا لأهالي دير القمر و بلدات الجوار مستشفى حديث يلبي حاجاتهم الطبية.

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