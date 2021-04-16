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طرابلسي: دعاة عدم الحوار مع سوريا سيذهبون للتكلم معها وهناك من يمنع تشكيل حكومة

16
APRIL
2021
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اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي في تصريح تلفزيوني، "أنه عندما يكلف شخص بتشكيل الحكومة في لبنان ولا يقوم بمهمة التشكيل نقول أن الحق عليه لأنه غير مهتم بشؤون البلد، الا أن ادعاءه لإهتمام، يظهر أن هناك ضغوط معينة عليه، وبالتالي القرار ليس ذاتيا بتشكيل الحكومة، وإن لم يكن هناك مواعيد لتشكيل الحكومة فهناك من يمنعه من ذلك، ولا تحليل آخر".
 
 
ولفت النائب طرابلسي في حديث تلفزيوني لقناة الـOTV، الى أنه يرى "أن ملف تشكيل الحكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليس أنه غير قادر وغير راغب بالتشكيل، بل أعتقد أن الأمور أكبر من ذلك".
 
وتابع طرابلسي: "هناك عدم جدية في خطاب زوار لبنان حين يقولون بأننا نريد حكومة تحقق الإصلاح وكأن من حكموا منذ 1993 لم يكونوا حلفاءهم وكأنهم لم يوصلونا الى أكبر فساد بتاريخ لبنان برعاية عربية وعالمية، وهؤلاء يقولون بأنهم يريدون محاربة الفساد، نتمنى ذلك لكن الغرب يعرف من قام وتسبب بالفساد، ولأنه يعرف يجب أن يسمي ولا يتصرف وكأنه لا يعرف".
 
وردا على سؤال حول النفط والغاز والحدود مع سوريا وإسرائيل، لفت الى أنه "لا يمكن للبنان أن يتحول لبلد نفطي ما لم يكن لديه نظام إداري مختلف، ونسأل هل يسمح للبنان أن ينقب عن النفط والغاز؟ نعم في مياهنا نفط وغاز ولا يمكن أن لا تكون هاتان المادتان في مياهنا الإقليمية، فهو متوافرة بالمحيط كله، وهناك دول لا تريد أن تقر بأن لدينا نفط وغاز وهناك في لبنان مأجورون يدافعون عن هذه النظرية".
 
وتابع طرابلسي: "نحن اليوم أمام صفحة جدية جديدة من التفاوض في الحقوق المائية للبنان، وسيكون هناك حكومة ستواكب التفاوض لتحقيق حقوق لبنان كاملة أو الحد الأقصى من الحقوق ونريد حقوقنا بالكامل جنوبا وشمالا، وبالسياسة شمالا، أعتقد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد كما حصل سابقا".
 
وفي السياق، لفت عضو تكتل لبنان القوي الى أنه يجب أن تكون هناك علاقات بين لبنان وسوريا، وأردف: "بزيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى موسكو، مهما كان نوعها، فهو يعرف أن روسيا دعمت سوريا وهما حلفاء، لكن السؤال هو: هل سيبقى الحريري متشددا بالعلاقة مع سوريا؟ بالطبع لا، فدعاة عدم الحوار مع سوريا سيذهبون للحديث والتقرب من دمشق".
 
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