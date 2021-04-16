living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سينتهي العام الدراسي؟ النائب ادكار طرابلسي يزور المركز التربوي للاطلاع على تطوّر العمل في مواجهات التحديات التربوية الراهنة

16
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار عضو لجنة التربية النيابية، النائب الدكتور إدكار طرابلسي يرافقه الأستاذ عبدو يمين، المركز التربوي للبحوث والإنماء للاطلاع على آخر المستجدات فيه وما يقوم به من تحضيرات من اجل إنهاء العام الدراسي الحالي بأقل أضرار ممكنة والتحضير للعام الدراسي المقبل. حضر الاجتماع من جانب المركز التربوي بالإضافة إلى رئيس المركز الأستاذ جورج نهرا كل من الدكتور هشام خوري والدكتور جهاد صليبا والسيدة ربيكا حداد.

عرض الأستاذ نهرا على الحاضرين النقاط الأساسية الأربعة التي تركز عليها عمل المركز في الآونة الأخيرة مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين المركز التربوي الذي يمثل عقل التربية في لبنان والوزارة التي تمثل الجسم أي الأداة التنفيذية لهذا العقل مركزا على ضرورة توحيد الجهود الذي يؤدي إلى الإنتاجية التي نحتاج اليها في مواجهة جائحة كورونا ومقتضيات عصر الثورة الصناعية الرابعة.

هذا وسأل النائب طرابلسي عن الخطة المعتمدة لتطوير المناهج، فعرض رئيس المركز النقاط الأربعة كالتالي:

تمّ وضع خطة تطوير المناهج مع الوزارة والبنك الدولي والهيئة العليا للتربية من أجل الحصول عل موافقة البنك الدولي على صرف المساعدة المقررة لذلك وقد وقّع عليها كل من معالي الوزير طارق المجذوب ورئيس المركز التربوي وتمّ نشرها على موقع المركز التربوي على أن يبدأ العمل التنفيذي قريبا جدا.

تم تحويل المبادرة الرقمية التي جرى العمل عليها سابقا إلى منصة رقمية موحدة تجمع كل من واجهة CLASSERA الذي بدأته الوزارة في موضوع إدارة التعلّم والقسم المختصّ بالمركز التربوي لإدارة المحتوى التعليمي الرقمي.

تمّت رقمنة الكتاب المدرسي في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي ووضعه بتصرّف المتعلّمين عبر تطبيق مجاني يمكّنهم من تنزيل محتوى الكتب المدرسية واستخدامها دون الحاجة إلى الانترنت، ويجري العمل حاليا على تطويره لناحية تطوير التعلّم التفاعلي والتقويم الذاتي للمتعلّم، كما تمّت طباعة الكتب المدرسية بعد مجهود مشترك مع الوزارة واليونيسف ويجري العمل حاليا على توزيعه على كافة المدارس الرسمية.

تمّ وضع إطار توحيد البيانات بين المركز التربوي والوزارة وردم الهوة التي كانت حاصلة سابقا في نتائج الإحصاءات والتي كانت تحدث إرباكا للعاملين في هذا الإطار وقد حصل ذلك بموافقة كل من الوزارة والمركز والبنك الدولي.

وفي نهاية اللقاء تحدث رئيس المركز عن تمكّنه من تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على العاملين في المركز وقد وعد الدكتور طرابلسي الحاضرين بمتابعة انشطة المركز ودعمها ووضع الإطار القانوني للوصول إلى البطاقة التربوية الموحّدة التي اقترحها والنائب اسعد درغام منذ مدة من خلال عمله في لجنة التربية النيابية، وبأن يكون الى جانب المركز التربوي عند بحث الموازنة العامة للعام ٢٠٢١.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout