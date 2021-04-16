كيف سينتهي العام الدراسي؟ النائب ادكار طرابلسي يزور المركز التربوي للاطلاع على تطوّر العمل في مواجهات التحديات التربوية الراهنة

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زار عضو لجنة التربية النيابية، النائب الدكتور إدكار طرابلسي يرافقه الأستاذ عبدو يمين، المركز التربوي للبحوث والإنماء للاطلاع على آخر المستجدات فيه وما يقوم به من تحضيرات من اجل إنهاء العام الدراسي الحالي بأقل أضرار ممكنة والتحضير للعام الدراسي المقبل. حضر الاجتماع من جانب المركز التربوي بالإضافة إلى رئيس المركز الأستاذ جورج نهرا كل من الدكتور هشام خوري والدكتور جهاد صليبا والسيدة ربيكا حداد.

عرض الأستاذ نهرا على الحاضرين النقاط الأساسية الأربعة التي تركز عليها عمل المركز في الآونة الأخيرة مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين المركز التربوي الذي يمثل عقل التربية في لبنان والوزارة التي تمثل الجسم أي الأداة التنفيذية لهذا العقل مركزا على ضرورة توحيد الجهود الذي يؤدي إلى الإنتاجية التي نحتاج اليها في مواجهة جائحة كورونا ومقتضيات عصر الثورة الصناعية الرابعة.

هذا وسأل النائب طرابلسي عن الخطة المعتمدة لتطوير المناهج، فعرض رئيس المركز النقاط الأربعة كالتالي:

تمّ وضع خطة تطوير المناهج مع الوزارة والبنك الدولي والهيئة العليا للتربية من أجل الحصول عل موافقة البنك الدولي على صرف المساعدة المقررة لذلك وقد وقّع عليها كل من معالي الوزير طارق المجذوب ورئيس المركز التربوي وتمّ نشرها على موقع المركز التربوي على أن يبدأ العمل التنفيذي قريبا جدا.

تم تحويل المبادرة الرقمية التي جرى العمل عليها سابقا إلى منصة رقمية موحدة تجمع كل من واجهة CLASSERA الذي بدأته الوزارة في موضوع إدارة التعلّم والقسم المختصّ بالمركز التربوي لإدارة المحتوى التعليمي الرقمي.



تمّت رقمنة الكتاب المدرسي في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي ووضعه بتصرّف المتعلّمين عبر تطبيق مجاني يمكّنهم من تنزيل محتوى الكتب المدرسية واستخدامها دون الحاجة إلى الانترنت، ويجري العمل حاليا على تطويره لناحية تطوير التعلّم التفاعلي والتقويم الذاتي للمتعلّم، كما تمّت طباعة الكتب المدرسية بعد مجهود مشترك مع الوزارة واليونيسف ويجري العمل حاليا على توزيعه على كافة المدارس الرسمية.

تمّ وضع إطار توحيد البيانات بين المركز التربوي والوزارة وردم الهوة التي كانت حاصلة سابقا في نتائج الإحصاءات والتي كانت تحدث إرباكا للعاملين في هذا الإطار وقد حصل ذلك بموافقة كل من الوزارة والمركز والبنك الدولي.

وفي نهاية اللقاء تحدث رئيس المركز عن تمكّنه من تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على العاملين في المركز وقد وعد الدكتور طرابلسي الحاضرين بمتابعة انشطة المركز ودعمها ووضع الإطار القانوني للوصول إلى البطاقة التربوية الموحّدة التي اقترحها والنائب اسعد درغام منذ مدة من خلال عمله في لجنة التربية النيابية، وبأن يكون الى جانب المركز التربوي عند بحث الموازنة العامة للعام ٢٠٢١.