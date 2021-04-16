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الجمهورية -

قال مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان لـ»الجمهورية» انّ زيارة الحريري لموسكو «كانت ناجحة بكل المقاييس شكلاً ومضموناً، سواء من حيث الاستقبال الرسمي الذي جرى له او من حيث الموكب والمرافقة وتخصيصه بخمسين دقيقة من اتصال الفيديو بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الترجمة الفورية، إذ جرى هذا الاتصال من قصر الضيافة في وزارة الخارجية في حضور مسؤولين من روسيا، وكان قد تم الاتفاق عليه مسبقاً حيث ان الرئيس بوتين اخذ التلقيح الثاني ضد كورونا قبل يومين، وبالتالي تعذّر عليه اللقاء المباشر مع الحريري. كذلك كان رئيس وزراء ليبيا قد اجرى ايضا مكالمة هاتفية مماثلة مع الرئيس الروسي».

واضاف شعبان: «أما في المضمون فكان هناك تفهم روسي لموقف الحريري لجهة تشكيل حكومة اختصاصيين لا ثلث معطّلاً فيها لأي من القوى السياسية، وان موسكو تعتبر ان حكومة بهذه المواصفات برئاسة الحريري هي الوحيدة القادرة على انقاذ لبنان وتمكينه من الحصول على مساعدات».

واكد شعبان «ان هناك اهتماماً روسيّاً بتحقيق الاستقرار في لبنان لأنه يؤثر على الوضع في المنطقة كلها، وقد أبدى الجانب الروسي استعداده للاستمرار في التواصل مع كل الدول والقوى لمساعدة لبنان». وكشف «ان الحريري بحث مع رئيس الحكومة الروسية ايضاً في موضوع الطلاب اللبنانيين العالقين في لبنان بسبب كورونا، والذين يدرسون في الجامعات الروسية لجهة تسهيل عودتهم الى روسيا والتساهل معهم في موضوع الاقساط الجامعية نظراً للأوضاع المالية المعروفة في لبنان. وتطرق البحث الى عودة شركة الطيران الروسية «ايروفلوت» الى بيروت».

وختم شعبان مؤكداً «ان شركات روسية عملاقة أبدت رغبتها المساهمة في مشاريع انمائية في لبنان سواء على صعيد الكهرباء او الطاقة او المرفأ او البنية التحتية والجسور، وهذه الشركات لديها القدرة على التمويل».