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عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 نيسان 2021

16
APRIL
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الأخبار

تنافس فرنسي - ألماني: على «سرقة» المرفأ
الحريري يدعم ماكرون
هيل يعرض استئناف المفاوضات وفق «الأسس السابقة»: قطر تخرق الحظر على دياب
‫خطة إنهاء العام الدراسي: وزارة التربية لا تقرأ!

البناء

تقدُّم متسارع في فيينا لعودة متزامنة للاتفاق… و13 ألف توقيع لرفع العقوبات عن سورية
عون يحوّل توقيعه المرسوم ورقة ضغط بوجه هيل لـ «مفاوضات تحفظ الحقوق»
بوتين يهاتف الحريريّ بدل اللقاء… والشركات الروسيّة مهتمّة بالمرفأ والنفط /

اللواء

مهمة هيل تنتهي بتأنيب المسؤولين وخلاف على الترسيم ولقاء مع سلامة
اتصال بين بوتين والحريري في موسكو.. وحزب الله مستاء من التصريحات ضده في بعبدا

الجمهورية

موسكو: لإختصاصيين بلا ثلث معطل
المعرقلون سيعاقبون
هيل بين التأليف والترسيم... وباسيل يتــجاوز الثلث الى عشرة

 

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