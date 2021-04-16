بالصور: حسين ومليارات اللوتو العشرة ..... ' يا فرحة ما تمت ' !!

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كشف موقع ياصور ما يلي :

"قصد الزميلان احمد عيسى وعبد الله عبد الرازق بلدة تفاحتا الجنوبية للوقوف على صحة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من فوز الشاب حسين علي بجائزة مليارات اللوتو العشرة.

وبعد الدقيق تبين ان الامر التبس على الشاب وعائلته ، وقد لخص الزميل احمد عيسى ما حصل بالقول:

بعد ما أنتشر خبر انو الشاب حسين العلي " ماريو " ربح جائزة ال 10 مليار قصدت تفاحتا لنطلع بلايف من بيت الشاب بس للاسف ..

طلعوا مفكرين حالهم ربحانين، هالعيلة ناس كتير اوادم وبسيطين !

القصة انو المدام سحبت 3 شبكات عالتلفون، وصلها رسالة بالاجنبي وقت السحب من شركة اللوتو باعتين فيها الرقم الرابح فكرت عم يقلولها ربحتي .. بلشت تزلغط !

وانتشر الخبر .. وبعدين انصدموا انو مش ربحانين .. الله يكون معهم ..

بالمناسبة شباب تفاحتا واهلها ولااا اهضم."





ياصور