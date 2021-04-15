اليكم التقرير اليومي لكورونا في مستشفى الحريري

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:



- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 114

AstraZeneca: 163



- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 467 فحصا



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 109



- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 23



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 4



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1100 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 51



- حالات وفاة: 1



وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.



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