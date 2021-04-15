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وزير الخارجية التقى في أثينا نظيريه اليوناني والقبرصي وزار البرلمان

15
APRIL
2021
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 عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، الذي وصل إلى اثينا قبل ظهر اليوم، اجتماعا مغلقا مع نظيريه اليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس كريستودوليديس ناقشوا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك، عقدت جولة محادثات موسعة، حضرها أعضاء الوفود المرافقة، وتم "تأكيد متانة العلاقات التي تربط الدول الثلاث وضرورة تعزيزها على كل الصعد، والعمل على متابعة التحضير للقمة الثلاثية الاولى لهذه الدول التي كان من المفترض أن تعقد العام الماضي في قبرص وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وذلك عبر استكمال الاجراءات العائدة للاتفاقات الثنائية والثلاثية التي سيتم التوقيع عليها خلال القمة".


وفي لقاء ثنائي، عرض وهبه مع نظيره القبرصي العلاقات بين البلدين.

كما زار وهبه البرلمان اليوناني، حيث التقى رئيس مجموعة "الصداقة اليونانية - اللبنانية" في البرلمان اليوناني النائب باناغيس كاباتوس ورئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية النائب كونستاتينوس جيوليكاس.

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