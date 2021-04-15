الحريري التقى ميشوستين: صعوبة الوضع الآن في تشكيل حكومة من الأخصائيين

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أجرى الرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر رئاسة الوزراء الروسية، تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بداية رحب رئيس الوزراء الروسي بالرئيس الحريري والوفد المرافق، مؤكدا "متانة العلاقات التي تربط بين لبنان وروسيا، والتي أسهم فيها الرئيس الراحل رفيق الحريري"، وقال: "إننا نؤكد أننا على استعدادنا للقيام بما يلزم لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، بما يخدم مصلحة شعبينا".

وشكر الحريري رئيس الوزراء الروسي على استضافته وتهنئته بشهر رمضان المبارك، وقال: "نحن بدورنا نهنئكم بهذا الشهر الكريم نظرا لوجود العديد من المسلمين الذي يعيشون في روسيا. فلطالما آمن رفيق الحريري بهذه العلاقة بين روسيا ولبنان. ولبنان اليوم يعيش في ضائقة اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة جدا، زادها وطأة تفشي فيروس كورونا، ونحن نأمل منكم مساعدة لبنان في تأمين اللقاح الروسي الذي أثبت فعاليته، للبنانيين والمقيمين، خاصة وأنه لدينا كما تعلمون نحو مليون ونصف المليون لاجئ".

أضاف: "صعوبة الوضع الآن هي في تشكيل حكومة من الأخصائيين لكي نقوم بكل الإصلاحات المطلوبة. ولكن حين نشكل الحكومة ونجري الإصلاحات اللازمة، نريدكم أن تعلموا أننا نرغب برؤية كل الشركات الروسية تأتي إلى لبنان لكي تستثمر فيه في المرافق الموجودة، سواء الكهرباء أو المرافئ أو الطرقات أو كل ما يتعلق بالبنى التحتية".

وختم قائلا: "كما تعلمون، فإنه بسبب الأزمة الاقتصادية، هناك فرص حقيقية لرجال الأعمال للاستثمار في لبنان بسبب انخفاض الأسعار، كما أنها فرصة للسياحة بعد الانتهاء من مشكلة كورونا. ونحن نأمل منكم أن تحثوا رجال الأعمال الروس للمجيء إلى لبنان".