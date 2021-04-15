أرسلان: الإبقاء على التوقيف التعسفي للرائد فياض أمر مرفوض

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غرد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر “تويتر” : “منذ تعيين القاضي بيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت آليت على نفسي عدم التحدث عن القضية والتوقيف التعسفي للضباط افساحا في المجال أمامه للاطلاع على التحقيقات وتفاصيل الملف، انطلاقا من ثقتنا بنزاهته”.

وتابع: “اليوم أخلى سبيل الضابطين الموقوفين النداف وفواز وغيرهما وأبقى على توقيف الضابط داوود فياض بحجة انتظاره لمعرفة المزيد حول صلاحية الامن العام وفق ما نمي إلينا”.

وختم أرسلان: “إن الإبقاء على التوقيف التعسفي للرائد فياض الذي لنا ملء الثقة ببراءته وبقيامه بدوره على أكمل وجه ضمن الصلاحيات المناطة به أمر مرفوض شكلا ومضمونا، ونحن على يقين ببراءته”.