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اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة: استكمال المناقشة باقتراح قانون المنافسة

15
APRIL
2021
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 14 نيسان 2021 برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور السادة النواب: فادي علامة، حسين الحاج حسن، رولا الطبش، ألان عون، جهاد الصمد، فيصل الصايغ وجورج عقيص.
كما حضر الجلسة كل من معالي وزير الصناعة عماد حب الله، وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش، رئيس جمعية تجار بيروت أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، مدير عام الصناعة داني جدعون، مدير الواردات في وزارة المالية الأستاذ لؤي الحاج  شحادة، ممثل مستوردي الإطارات في لبنان الدكتور باسم البواب، مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان الأستاذ سليم سعد، وكيل المستلزمات الطبية للمستشفيات الأستاذ وسيم البستاني، ممثلي مكتب عبود الاستشاري الأستاذ نديم عبود والأستاذة تاتيانا حمية عيتاني.


تم خلال الجلسة استكمال المناقشة باقتراح قانون المنافسة، حيث أكد رئيس اللجنة "أن اللجنة سوف تشرع قانوناً عادلاً وعصرياً يواكب الحداثة وغير مجحف لأي قطاع في الأسواق".

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