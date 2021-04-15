تقليد السيدة مي مخزومي بلقب "مبعوث دولي خاص في مجال الدبلوماسية الإنسانية"

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المصدر: موقع بوابة الأخبار



بإذن الله تعالى ستقام مراسم تكريم وتقليد سعادة السيدة مي مخزومي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة مخزومي بلقب مهني دولي ( مبعوث دولي خاص في مجال الدبلوماسية الإنسانية) من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢١م، لتنضم إلى قائمة الشخصيات القيادية المؤثرة في مجالات العمل الإنساني والخيري ممن اختارتهم الشبكة الإقليمية عبر مركزها المتخصص( المركز الدولي للدبلوماسية الإنسانية).



وتحظى السيدة مي مخزومي بمكانة وتقدير رفيعين من قبل العديد من المنظمات والهيئات الدولية أبرزها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والوطنية المعتبرة، وذلك لمساهماتها المقدرة في مجالات العمل الخيري والمجتمعي على الصعيدين الوطني والدولي.