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جولة مفاجئة لمدير عام الزراعة على احراج البترون

15
APRIL
2021
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بعد ورود معلومات على تعديات متكررة على الثروة الحرجية قام مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود بجولة مفاجئة لاحراج وغابات البترون الوسطى يرافقه رئيسة دائرة التنمية الريفية الثروات الطبيعية في الشمال المهندسة رانيا وردان رئيس المركز الزراعي في البترون المهندس داني باسيل واكد لحود خلال الجولة على حرص وزارة الزراعة على حماية الثروة الحرجية والاحراج والغابات في لبنان، وأكد على حرص وزير الزراعة عباس مرتضى على تطبيق قانون الغابات. وخلال الجولة رصد لحود مخالفات وتعديات وأعطى توجيهاته لمصلحة زراعة الشمال لاصدار محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين واحالتهم الى النيابة العامة البيئية في الشمال والى القضاء المختص وتمنى لحود الاسراع في صدور احكام صارمة بحق المخالفين وناشد لحود البلديات والمجتمع الاهلي والمواطنين التعاون مع وزارة الزراعة ومع مراكز الاحراج الخمسة وثلاثون المنتشرة في لبنان وذلك لضبط المخالفات الحرجية ولحماية الثروة الحرجية وغابات لبنان، وقد تواصل لحود مع النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل وابلغه عن المخالفات الكبيرة والتعديات على الثروة الحرجية

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