اتصال بين الحريري وبوتين وهذا ما دار بينهما

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اعلن الكرملين انه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة المكلف سعيد الحريري الذي يقوم بزيارة عمل الى موسكو.



وأفاد بيان الكرملين ان الرئيس الحريري أطلع الرئيس بوتين على تطورات الوضع الداخلي في لبنان، كما على الإجراءات المبدئية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وتخطي الأزمة الاقتصادية. وتم التأكيد من قبل الجانب الروسي على موقف روسيا المبدئي في دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.



كذلك تناول البحث المسائل الاقليمية الملحة واستعداد الجانبين للعمل المشترك من أجل تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.



وأضاف البيان ان الجانبين تطرقا الى عدد من قضايا التعاون المشترك مشددين على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وتفعيل الاتصالات بين الهيئات المختصة في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا بما في ذلك تزويد لبنان بلقاحات روسية.



وختم بيان الكرملين بأن الرئيس الروسي تقدم بالتهاني الى الرئيس سعد الحريري وعموم مسلمي لبنان بحلول شهر رمضان المبارك.