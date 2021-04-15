طقسٌ حار وجاف بانتظارنا.. والذروة في هذا اليوم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي دافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى حار وجاف اعتبارا من يوم السبت نتيجة تأثير كتل هوائية حارة مترافقة برياح خماسينية تكون ذروتها على لبنان يوم الاثنين المقبل.

(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وانخفاض محدود بنسبة الرطوبة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد: مشمس إجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض ملموس بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 9 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,09

- ساعة غروب الشمس: 19,09.