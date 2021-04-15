living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقسٌ حار وجاف بانتظارنا.. والذروة في هذا اليوم!

15
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي دافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى حار وجاف اعتبارا من يوم السبت نتيجة تأثير كتل هوائية حارة مترافقة برياح خماسينية تكون ذروتها على لبنان يوم الاثنين المقبل.
(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وانخفاض محدود بنسبة الرطوبة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد: مشمس إجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض ملموس بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 9 الى 27 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,09
- ساعة غروب الشمس: 19,09.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout