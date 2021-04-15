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هامّ من وزير التربية .. إليكم موعد فتح المدارس وكل التفاصيل

15
APRIL
2021
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اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، في مؤتمر صحفي، عن "استكمال العام الدراسي"، مشيراً الى انه "تبدأ العودة للتعلم المدمج اعتباراً من 21 نيسان"، متمنياً أن "يقوم مجلس النواب بإقرار مشروع قانون معجل لتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية، وذلك لدعم الأستاذ وقدرته المادية والاقتصادية بعد أن بات وضعه اسوأ مما كان عليه".

 

وشدد المجذوب على انه "سهل ان نقول انه يمكننا اعطاء افادات وان لا امتحانات رسمية ولكن هذه كلها اشاعات شعبوية وظيفتها سياسية وانتخابية بامتياز، وهدفنا الأساسي عدم تضييع العام الدراسي وعدم الذهاب إلى المجهول وحماية العام بكل الإمكانات الموجودة، وسنعمل على حماية التلامذة من خلال تدابير وقائية مشددة وهدفنا عدم إضاعة العام الدراسي والذهاب الى المجهول بل حماية العام الدراسي".


ولفت المجذوب الى انه "في 21 نيسان عودة تلاميذ شهادة الثانوية العامة وفي 5 ايار للشهادات المتوسطة والروضات، ووقعنا قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المجلس التربوي"، مبيناً انه "تمّ تأمين مستلزمات التعقيم والوقاية للمدارس وستكون هناك زيارات للتأكد من الالتزام بدفتر الإرشاد الصحي"، مشدداً على ان وقررنا اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها يوم الاثنين في 26 تموز 2021 وسيتم تحديد المواد المطلوبة لكل فرع من الفروع العامة والمواد الاختيارية وهذا التدبير لن يقلل من شأن الامتحانات، والامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ستكون مدرسية وكل في مدرسته وسيتم تحضير الامتحانات وتصحيحها من قبل دائرة الامتحانات الرسمية في الوزارة والمراقبة باشراف الوزارة وتبدأ في 12 تموز".

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