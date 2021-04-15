أطلقا النار على مجموعة في الدورة وقتلا أحدهم.. هذه أسباب الجريمة

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صدر عن المديريـة العـامة لقـوى الأمن الداخـلي شعبـة العلاقـات العامة البلاغ التالـي:

بتاريخ 10-4-2021، أقدم مجهولان على إطلاق النار من بندقية "كلاشينكوف" بإتجاه مجموعة عمّال من الجنسية السورية في محلة الدورة، ما أدّى إلى مقتل أحدهم، ولاذا بالفرار بعدها إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف الفاعلَين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت من تحديد هوية المتورطَين في الحادثة.

بتاريخ 11-4-2021، وفي خلال أقلّ من /24/ ساعة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة أحد المشتبه بهما، ويُدعى:

ع. أ. ب. (مواليد عام 1997، لبناني)

كذلك جرى ضبط سيارته، من نوع مرسيدس، المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه جريمة القتل، بالاشتراك مع شخص آخر -العمل جارٍ لتوقيفه- وذلك بسبب خلاف سابق مع العمال.

أودع الموقوف مع السيارة المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.