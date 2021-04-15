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الجمهورية : برزت زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى عين التينة ولقاؤه الرئيس نبيه بري. وكان عرض شامل للوضع المالي والنقدي، اضافة الى موضوع الدعم.

واعربت مصادر مالية رسمية لـ»الجمهورية»، انّ الاولوية الاكيدة والملحة تبقى الاسراع في تشكيل حكومة، فكل يوم تأخير يلقي بخسائر كبرى مالية ونقدية، ويصعّب امكانية الحل اكثر فأكثر.

وقالت المصادر، انّ الوضع النقدي دقيق، وامكانية تحسنه جيدة جداً مع تشكيل حكومة، علماً انّ الأعباء كبيرة جداً، ومصرف لبنان لا يستطيع ان يكمل في سياسة الدعم التي تستنزف احتياطي المصرف. وهو يضع هذه المسألة في ايدي المسؤولين الذين عليهم ان يسارعوا في ايجاد الخطط البديلة، فاستمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي الى عواقب وخيمة.