عناوين الصحف ليوم الخميس 15 نيسان 2021

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الأخبار : رينيه ديك: نهاية اللعبة

هيل: تعديل الحدود ممنوع



سلامة لقوى السلطة: حميتكم فاحموني







الديار : هيل “ العتيق» برسالة الادارة الاميركية الجديدة الى القادة اللبنانيين: تنازلوا عن الشروط المتبادلة لانتاج الحكومة



نداء الوطن : تحذير استخباراتي: "حزب الله" ينوي استهداف مصالح أميركية

نصيحة هيل: حكومة "بالتي هي أحسن" والترسيم "من حيث انتهى"!

اللواء : هيل في بعبدا اليوم: ماذا تنتظرون لتأليف الحكومة بـ«مرونة»!

سلامة يرمي كرة الدعم بوجه السلطة.. ومجلس القضاء يتجه لفرض عقوبات على عون

البناء : بايدن يبدأ الانسحاب من أفغانستان… وإيران ماضية برفع التخصيب واليوم مفاوضات فيينا / الحريري في موسكو… وهيل في بيروت: آن أوان المرونة لتشكيل الحكومة / مصرف لبنان للتوقف عن الدعم… وأول مواطن يسقط طلباً للسلع المدعومة/

النهار : رسالة هيل: "المرونة"... والدعم رهن الإصلاح



الجمهورية : واشنطن : لحكومة فوراً .. الفاسدون سيحاسبون



the daily star: Hale urges Lebanese leaders to show flexibility over govt

l'orient le jour : Produits subventionnés, aide alimentaire : la tension monte et vire au drame